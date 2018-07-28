Aydın'da İş Kazası: 1 Ölü
Aydın'ın Efeler ilçesindeki kömür madeninde dinamit patlatan kişi, karnına taş isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Efeler ilçesindeki kömür madeninde dinamit patlatan kişi, karnına taş isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Sıralılar Mahallesi'nde bir kömür ocağında dinamit patlatmakla görevli Harun Demirci, yaklaşık 500 metre uzunluktaki tünelde yerleştirdiği dinamiti patlattı. Karnına taş isabet eden Demirci, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Arkadaşlarının yardımıyla tünelden çıkartılan Demirci, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı fakat kurtarılamadı.