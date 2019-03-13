Aydın'da İş Dünyasında 'İstihdam Seferberliği' Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlattığı "İstihdam Seferberliği 2019" programıyla ilgili Aydın Ticaret Borsası'nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında teşvikler ve destekler konusunda bilgi verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasına yönelik yaptığı yeni istihdam seferberliği çağrısına destek verdiklerini belirten Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, teşvik ve desteklemelerin işveren için de cazip olduğunu belirterek iş dünyasının bu seferberliğe destek vermesini istedi.

Başkan Fevzi Çondur'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel, Sanayi Odası Meclis Başkanı Gökhan Maraş, Sanayi Odası Başkanı Yunus Şahin katıldı. Toplantıda teşvik ve desteklemeler detaylı bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldı.

Aydın Ticaret Borsası tarafından konuya ilişkin basına yapılan açıklamada "Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2.021 TL ücret ve 1.113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3.134 TL'yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık 1.113 TL'yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık 1.113 TL olan prim ve vergi teşviki 2.712 TL olarak verilecek. Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyoruz. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz" denildi.

Herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimciler için de çok önemli destek getirildiğini belirten Aydın Ticaret Odası Yönetimi, açıklamasının devamında "evletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. 2017'deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdik ve 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. Kamu-özel sektör el ele verdimi yapılmayacak şey yoktur" denilerek istihdam seferberliğinin ve sağlanan destek ve teşviklerin iyi değerlendirilmesi istendi. - AYDIN

Kaynak: İHA