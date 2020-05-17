Aydın'da inşaattan düşen işçi öldü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki inşatta çalışan 57 yaşındaki Orhan Döşlü yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Döşlü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA