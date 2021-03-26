Söke'de 2 inşaat işçisi yaralandı

Söke ilçesinde inşaat halindeki binada iskeleden düşen 2 işçi tedavi altına alındı.

Söke ilçesinde inşaat halindeki binada iskeleden düşen 2 işçi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Murat Y. ile Yılmaz K, 2. katta bulunan iskeleden beton zemine düştü.

Yaralanan 2 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez