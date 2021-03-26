Söke'de 2 inşaat işçisi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Söke'de 2 inşaat işçisi yaralandı

Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Söke ilçesinde inşaat halindeki binada iskeleden düşen 2 işçi tedavi altına alındı.

Söke ilçesinde inşaat halindeki binada iskeleden düşen 2 işçi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Murat Y. ile Yılmaz K, 2. katta bulunan iskeleden beton zemine düştü.

Yaralanan 2 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Söke'de 2 inşaat işçisi yaralandı
Söke'de 2 inşaat işçisi yaralandı
Söke'de 2 inşaat işçisi yaralandı
Söke'de 2 inşaat işçisi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Esra Erol Yunus Emre Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Mert Günok Ersun Yanal Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fırat Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Söke'de 2 inşaat işçisi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 17:07:20. #1.16#
title