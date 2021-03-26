Söke'de 2 inşaat işçisi yaralandı
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel
Söke ilçesinde inşaat halindeki binada iskeleden düşen 2 işçi tedavi altına alındı.
Söke ilçesinde inşaat halindeki binada iskeleden düşen 2 işçi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Murat Y. ile Yılmaz K, 2. katta bulunan iskeleden beton zemine düştü.
Yaralanan 2 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez