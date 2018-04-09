Aydın'da İnşaatın 2. Katından Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

Aydın'da oyun oynamak için girdiği inşaatın boşluğuna düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde oyun onamak için bir inşaata giren E.B. ikinci kattan boşluğa düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.