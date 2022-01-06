Aydın'da inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'ın Efeler ilçesinde inşaat iskelesinden düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde inşaat iskelesinden düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi'nde bir inşaatın iç cephe kaplama çalışmalarında çalışan Uğur Tunçay, dengesini kaybederek ikinci kattaki iskeleden düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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