Aydın'da inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı

Aydın'da inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde inşaat iskelesinden düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde inşaat iskelesinden düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi'nde bir inşaatın iç cephe kaplama çalışmalarında çalışan Uğur Tunçay, dengesini kaybederek ikinci kattaki iskeleden düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title