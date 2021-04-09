Aydın'da inşaat halindeki apartmanın 42 dairesinden su saatleri, elektrik kabloları çalındı
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Aydın'da inşaat halindeki apartmanın 42 dairesinden su saatleri, elektrik kabloları çalındı

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel
Aydın'da inşaat halindeki apartmanın 42 dairesinden su saatleri, elektrik kabloları çalındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde inşaat halindeki bir apartmanın asansör motoru, 42 dairesinin su saatleri, elektrik kabloları ve kapı kilitleri çalındı.

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde inşaat halindeki bir apartmanın asansör motoru, 42 dairesinin su saatleri, elektrik kabloları ve kapı kilitleri çalındı.

Yeşil Mahalle Kanalyolu bölgesindeki 7 katlı bir apartmandan hırsızlık yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yapım aşamasında olan apartmandaki incelemede, asansör motoru ile 42 dairenin su saatleri, elektrik kabloları ve kapı kilitlerinin çalındığını tespit etti.

Ayrıca, hırsızlık olayına karışan kişilerin, bölgeden kamyonetle kaçtığı belirlendi.

Polis ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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