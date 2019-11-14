Aydın'da incirin unu, konservesi, suyu ve şurubu yapıldı

14.11.2019 20:08 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:16

Aydın'da İncir Araştırma Enstitüsü, kuru incire katma değer kazandırılması amacıyla ürettiği meyvenin unu, konservesi, suyu ve şurubunu tanıttı.

İncirliova ilçesindeki enstitüde düzenlenen "İncir ürünleri tanıtım günü" etkinliğinde konuşan Enstitüsü Müdürü Selim Arpacı, bu ürünleri ilk kez yaptıklarını söyledi.

İncire katma değer kazandırmaya çalıştıklarını anlatan Arpacı, "Ülkemizden kuru incirin kilosu 5 dolar olarak ihracata gidiyor. Ama doğal olarak bu şekilde işlenmiş olması durumunda 500 gramı Avrupa pazarında 25 avroya satılan bu şekilde ürünler var. Bizim amacımız hem ülkemizin döviz getirisini artırmak hem de ihracatçının ve incir üreticisinin gelir seviyesini artırmak." diye konuştu.

Türkiye'nin kuru incirde ihracattan 250 milyon dolar kazandığını aktaran Arpacı, "Taze incirde ise yaklaşık 50 milyon dolar. İncir üreticisinin ülke ekonomisine 300 milyon dolar ihracat getirisi var. Aydın'ın kuru incirdeki katkısı ise yüzde 80'dir. Yapılan bu yeni ürünlerle daha fazla katkı sağlanmasını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından katılımcılara incirden yapılan un, konserve, şurup ve incir suyu tanıtıldı.

Kaynak: AA