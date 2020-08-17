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Aydın'da incir üreticisinin depolama sorunu sona eriyor

Aydın Ticaret Borsası (ATB) tarafından 03 Şubat günü temeli atılan 'Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu'nda sona gelindi.

Aydın'da incir üreticisinin depolama sorunu sona eriyor
17.08.2020 10:04 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:07

Aydın Ticaret Borsası (ATB) tarafından 03 Şubat günü temeli atılan 'Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu'nda sona gelindi. Önümüzdeki günlerde soğuk hava deposunun faaliyete geçeceğini belirten ATB Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın'da incir üreticisinin ve tüccarın depolama sorununun sona ereceğini söyledi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 19 bin metrekare alanda, 1800 ton kapasiteli ve 5.5 milyon TL maliyetli Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu, yaklaşık 6 ay sonra tamamlandı. İncirliova ilçesine bağlı Erbeyli Mahallesi'nde yapılan dev tesis Aydın'ın çeşitli tarım ürünlerine değer katacak.

Tüm dünyada tarıma ve gıdaya yapılan yatırımların hızla arttığını belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, bu proje ile Aydın ilinin sahip olduğu zengin tarımsal potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirerek maksimum fayda sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Küreselleşen dünya tarımında, tarımsal ürünlerin depolanması ve düzenli olarak piyasaya sevk edilmesinin, taleplerin karşılanması için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Çondur, "Geçen yıl incir üreticimiz ürün depolama sıkıntısından dolayı ciddi sıkıntı yaşamıştı. Yapımı tamamlanma aşamasına gelen Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu bizim çok önemsediğimiz hayallerimizden biriydi. Aydın ili olarak dünyanın en büyük incir üreticisiyiz. Ama ürettiğimiz ürün stok şartları açısından, depolanma şartları açısından bugüne kadar uygun bir durumda değildik. Piyasaya arzı da özellikle bahçe göçümü zamanı dediğimiz zamanlarda depolama sıkıntısı nedeniyle daha çok oluyordu. Bunu göz önüne alarak öncelikle şoklanan ve soğuk havada muhafaza edilen İncirin ilk günkü nefasetini koruması adına ve pazarda daha yüksek fiyatlarla satılması adına bu projeyi başlattık. Çok şükür sona geldik. Bu sezon soğuk hava depomuz üreticimizin, tüccarların ve üyelerimizin hizmetine girecek" dedi.

"Güneş enerjisi ile çalışacağı maliyet çok düşük"

Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu'nun güneş enerjisi ile çalışacağından dolayı maliyetinin de çok düşük olacağını belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Aydın ilimiz sadece tarımı ile değil aynı zamanda güneş enerjisi potansiyeli yönünden de çok avantajlı bir bölge. Biz incir nimetini değerlendirirken güneş nimetinden de faydalanarak maliyeti minimize, katma değeri ise maksimize etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Aydın Ticaret Borsası tarafından kurulan, Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu'nda tarım ürünlerinin yanında, beyaz et ürünleri ve soğuk muhafaza gerektiren ürünlerin depolanabileceği belirtildi. Şebeke bağlantılı yenilenebilir enerji kaynağı olan 254 kwh kapasiteli fotovoltaik güneş panelleri kurulan tesiste soğuk oda, donmuş oda, şoklama odası, işleme odası ve ön soğutma odaları mevcut. 19 bin metrekare yüzölçümlü alanda kurulu tesis, 1800 ton/yıl kapasitesi mevcut. - AYDIN

Kaynak: İHA

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