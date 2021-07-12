Aydın'da incir üreticilerine ekşilik böceği tuzağı dağıtıldı
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Aydın'da incir üreticilerine ekşilik böceği tuzağı dağıtıldı

Aydın'da incir üreticilerine ekşilik böceği tuzağı dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'da incir üreticilerine on bin adet ekşilik böceği tuzağı dağıtıldı.

Aydın'da incir üreticilerine on bin adet ekşilik böceği tuzağı dağıtıldı.

Aydın'da 372 bin 655 dekar alanda yaklaşık 61 ton incir üretimi gerçekleştirilirken, ihracatı etkileyen aflotoksin sorununa karşı önlemler alınmaya devam ediyor. bu kapsamda 2011 yılından itibaren 156 bin 300 adet ekşilik böceği tuzağı dağıtımı yapılırken, bu sene ise 10 bin adet tuzağın dağıtımı gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem yaptığı açıklamada, "Kuru incir ihracatımızın önündeki en önemli sorunlardan biri Aflatoksindir. Aflatoksinin yayılmasındaki en önemli etkenlerden biri ise ekşilik böcekleridir. Bu zararlı bahçe ve depolardaki incirlerde yaptığı doğrudan zararının yanı sıra aflatoksini oluşturan mantarların meyveden meyveye taşınmasında vektörlük yaparak yayılmasını sağlaması ve özellikle karanlık odalarda tespit edilemeyen iç aflatoksinin oluşumunu sağlaması sebebiyle önem kazanmaktadır. Bu zararlıyla mücadeledeki en etkin yöntem ise besi yem tuzağının kullanılmasıdır. Ekşilik böcekleri ile mücadelede üreticilerin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacı ile 2011 yılından itibaren Ege ihracatçı birlikleri ve İl Müdürlüğümüzün ortaklaşa yürüttüğü proje çerçevesinde bugüne kadar incir üreticilerine 156.300 adet ekşilik böceği tuzağı ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Bu yıl da bu proje çerçevesinde Ege İhracatçı birlikleri tarafından yaptırılan 10 bin adet ekşilik böceği tuzağı Efeler, Köşk, Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Yenipazar ve Bozdoğan ilçelerindeki incir üreticilerine dağıtılmıştır. Bu tuzaklar la yaklaşık 6 bin 600 dekar alanda Ekşilik böceği ile mücadele edilmesi sağlanacaktır" dedi. - AYDIN

Aydın'da incir üreticilerine ekşilik böceği tuzağı dağıtıldı
Aydın'da incir üreticilerine ekşilik böceği tuzağı dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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