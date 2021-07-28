Aydın'da incir ihracat tarihleri belirlendi
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Aydın'da incir ihracat tarihleri belirlendi

Aydın'da incir ihracat tarihleri belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye ve Aydın için önemli yere sahip sarılop incir çeşidi ve Bursa siyahı taze incir çeşidinin hasat ve ihracat tarihleri belli oldu.

Türkiye ve Aydın için önemli yere sahip sarılop incir çeşidi ve Bursa siyahı taze incir çeşidinin hasat ve ihracat tarihleri belli oldu.

Koordinasyonunu Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün yaptığı ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan hasat ve ihraç tarihlerini belirleme komisyonunca Aydın'daki incir bahçeleri gezilerek hasat ve ihracat belirlendi. Komisyon tarafından alınan karara göre; sarılop taze incir çeşidinin hasat tarihi 27 Temmuz, ihracat tarihi 28 Temmuz, Bursa siyahı incir çeşidinin hasat tarihi 29 Temmuz, ihracat tarihi ise 30 Temmuz olarak belirlendi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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