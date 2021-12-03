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Aydın'da incir fidanı dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aydın'da incir fidanı dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, Aydın'da 16 bin incir fidanı dağıtıldı.

BURSA (İHA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, Aydın'da 16 bin incir fidanı dağıtıldı.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tarafından hazırlanan "Meyve Bahçelerinin Geliştirilmesi ve Rehabilitasyonu Projesi" ile Aydın'da incir arazilerinin aralarında boş kalmış alanların doldurulması ve çeşitli nedenlerle verim vermeyen kurumuş ağaçların yerine sertifikalı, yöreye adapte olmuş fidanların dağıtımına başlandı. Proje kapsamında 13 bin adeti Sarılop, 3 bin adedi Bursa Siyahı olmak üzere toplamda 16 bin adet incir fidanı Aydın genelinde dağıtılmaya başlandı.

Konu ile ilgili Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 13 bin adeti Sarılop, 3 bin adedi Bursa Siyahı olmak üzere toplamda 16 bin adet incir fidanının Aydın ili ilçelerinde dağıtılmaya başlanmıştır. Proje bütçesi 320 bin TL olup yüzde 75'i Bakanlığımız Genel Bütçesinden karşılanmış, yüzde 25'i ise çiftçilerimiz tarafından karşılanmıştır. İncir Fidanı başına çiftçilerden 5 TL katkı alınmıştır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Aydın'da incir fidanı dağıtıldı

Aydın'da incir fidanı dağıtıldı

Aydın'da incir fidanı dağıtıldı

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