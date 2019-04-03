Aydın'da İncir Çalıştayı

Aydın'da "İncirin Tüm Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenlendi.

Aydın Valiliği ile Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından Ticaret Borsasında yapılan çalıştayda konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, Aydın incirinin dünyada tescillenmiş bir ürün olduğunu söyledi.

Köşger, "İncir konusunda çok geniş bir pazar var. Ne kadar üretirseniz almaya hazır bir pazar var. Bizim incirde kaliteyi artırmamız lazım. Niceliği ve niteliği artırmamız lazım." dedi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise Aydın için "Dağlarından yağ, ovalarından bal akan şehir" sözünün kentin tarımdaki gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

Aydın'ın dünyadaki incir üretiminde önemli bir yerde olduğuna dikkati çeken Aldemir, incir sektörünün sorunlarına ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi gerektiğini bu bağlamda bu çalıştayda yer aldıklarını dile getirdi.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın da incirin kalitesinin arttırılması konusunda gereken desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem ise 37 bin hektar üzerinde yıllık 186 bin ton üretimle Aydın'ın dünyada birinci konumunda olduğunu ifade etti.

ADÜ Teknokent A.Ş Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem de incirin önemli bir sektör ürünü olduğunu, çalıştaya ilişkin sonuç bildirgesinin hazırlanacağını aktardı.

Toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: AA