Aydın'da ilk kez yazıtlı oda mezar bulundu

AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde Alinda Antik Kenti çevresinde araştırma yapan Yüzey Araştırma ekibi, içerisinde yazıt olan oda mezar buldu. Bölgede ilk kez yazıtlı oda mezar bulunması heyecan yarattı.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, il genelinde 23 antik kent ve ören yeri bulunan Aydın'da, yeni bir keşif daha yapıldı. Karpuzlu ilçesindeki Karya dönemine ait Alinda Antik Kenti'nde gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmalarında yeni bir oda mezar keşfedildi. Kentin nekropol alanı dışında kalan bir bölgede bulunan mezar, arkeologları heyecanlandı. Oda mezar, bölgede içerisinde yazıt bulunan ilk mezar olma özelliğiyle büyük önem taşıyor. Oda mezarların milattan önce 4'üncü yüzyıllar ile milattan sonra 2'nci yüzyıllar arasında kullanıldığı tahmin ediliyor. Tesadüfen bulunan oda mezarın içerisinde 5 gömü yeri tespit edildi. İçinde 'Thyion oğlu Karatesidemosun' ismi yazılırken, mezarın önce tek kişilik, daha sonra ise aile mezarı olarak kullanıldığı tespit edildi. 2 odalı, 2 metre 80 santim yükseklikte olan mezarda 1 kandil ile Roma dönemine ait 2 sikke bulundu. Mezarın, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra bilim dünyasına kazandırılması amaçlanıyor.

'BÖLGEDE MEZAR BEKLENTİMİZ YOKTU'Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, "Alinda Antik Kenti bölgesinde keşif araştırması çalışmalarına devam ediliyor. Bölgede Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez, Yüzey Araştırma'nın başkanlığını yürütüyor. Temmuz ayında bölgede bir keşif gerçekleşti. Şu an bulunduğumuz bölge antik kentin nekropol alanı değil. Bu bölgede bir mezar beklentimiz yoktu. Ancak burada keşfettiğimiz bir mezar var. 2 odalı geniş bir alanda ve 2 metre 80 santim yüksekliğinde bir mezardır. Bu mezar bizleri çok heyecanlandırdı. Buranın bir nekropol alanı olduğuyla ilgili bize çok önemli bir ipucu verdi. Hızlı bir şekilde burayı kurtarma çalışmalarına başladık. Gerekli yazışmaları ise Bakanlığımız ile yürütüyoruz. Bölgede hem kamulaştırma hem de kurtarma kazısı adına ilerleyen süreçte müze turizmi açısından ve müzemizi besleyecek önemli eserlere ulaşmanın umudunu taşıyoruz. Adnan Menderes Üniversitesi'nin bu projeyi yürütmesi bizi ayrıca sevindiriyor" dedi.KEŞİF ARAŞTIRMASI YAPARKEN BULUNDUAlinda Antik Kenti Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Başkanı Arkeolog Doç. Dr. Murat Çekilmez, "Alinda Antik Kenti arkeolojik yüzey araştırmalara başladık. 6 Temmuz ila 14 Ağustos tarihleri arasında arkeolojik yüzey araştırmalarını tamamladık. Bu çalışmaları yaparken Alinda Antik Kenti'nde özellikle nekropol dediğimiz alanda çalışmaları yürüttük. Alinda Antik Kenti çok büyük bir kent, yaklaşık 115 hekterlık bir alanı kapsıyor. Anadolu'nun en büyük kentlerinden bir tanesidir. Burada yüzey araştırması yaptığımız sırada nekropol alanı yanı mezarlık alanı dışında çok beklemediğimiz bir alanda bir oda mezar keşfettik. Oda mezarın içerisine girdiğimizde Alinda Antik Kenti'nde ilk defa bir mezar içerisinde yazıta rastladık. Ölen kişinin babasının adı yazılıydı. Bu mezarın bir an önce temizlenmesi ve kurtarılması gerektiğini anladık. Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından bulunan mezarda temizlik çalışmalarına başlandı. Yapılan temizlik çalışmalarında müze envanterine geçebilecek eserlere rastlandı. Mimari açıdan da mezarın çok önemli bir mezar olduğunu anladık. Bu alan SİT alanı dışında olduğu için bu mezarın bir an önce tescillenmesi ve buranın bir SİT alanı haline getirilmesi için Müze Müdürlüğü tarafından da çalışma başlatıldı" diye konuştu.İLK KEZ BÖYLESİNE RASTLANDI

Bölgede ilk böyle bir mezar bulunduğunu belirten Doç. DR. Çekilmez, "Aydın'da antik kentlerde bu tip oda mezarlar var. Ancak hem mezarın mimarisi, işçiliği ve içerisinde bir yazıt bulunması bizim için çok önemli. Bildiğimiz oda mezarlar, ancak Aydın'da bulunan oda mezarlardan farkı daha önceki dönemlere ait olduğunu göstermesi ve içerisinde yazıt olması. Alinda Antik Kenti'nde böyle bir mezar bulunması, burada ileride yapılacak olan çalışmalarda aslında arkeolojik eserler konusunda bize birtakım bilgiler vereceğini gösteriyor. Bu nedenle şanslıyız" dedi.

Kaynak: DHA