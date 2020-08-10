Aydın'da ilk kez drone eğitimi verildi
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Aydın'da ilk kez drone eğitimi verildi

- Aydın'da ilk kez drone eğitimi verildi Her geçen gün hızla gelişen teknolojiyle birlikte insansız hava araçlarında da yaşanan artış nedeniyle kazaların yaşanması ve İHA'ların kötü amaçlı ve izinsiz kullanılmasını önlemek amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından şart koşulan...

10.08.2020 11:53 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:00

- Aydın'da ilk kez drone eğitimi verildi

AYDIN - Her geçen gün hızla gelişen teknolojiyle birlikte insansız hava araçlarında da yaşanan artış nedeniyle kazaların yaşanması ve İHA'ların kötü amaçlı ve izinsiz kullanılmasını önlemek amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından şart koşulan İHA Kullanım Ehliyeti için Aydın'da ilk eğitimler verildi.

Prodüksiyon işlerinden tarıma, arama kurtarmadan haritacılığa, yük taşımadan arkeolojiye, endüstriyel uygulamalardan hobiye kadar kullanım alanları oldukça geniş olan İHA'ların kontrollü ve bilinçli kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Aydın'daki ilk eğitimlere medya çalışanları, fotoğrafçılar, kamu kurum ve kuruluşlarında tanıtım faaliyeti sürdüren çalışanlar, ziraat odası çalışanları ile iş hayatını drone üzerine kurmak isteyen üniversite öğrencileri katıldı.

İlk 2 gün süren teorik eğitimlerde İHA'lar hakkında temel eğitim alan ve hava hukuki ile yasal sorumlulukları öğrenen 15 kursiyer son gün uçuş eğitimine geçerek drone uçurdu. Oldukça zevkli geçen eğitimlerin ardından kursiyerlere ticari pilot ehliyeti, ticari pilot sertifikası, radyo telsiz haberleşme sertifikası, bakım onarım sertifikası ve havadan görüntüleme teknikleri sertifikaları verildi.

İHA Eğitmeni Orhun Azizağaoğlu, verilen eğitimle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bizim amacımız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak yetki ve sınırlar içerisinde Ticari Pilot yetiştirmektir. Bunları SHGM'nin belirlemiş olduğu kriterlere ve yetkilere göre veriyoruz. Verdiğimiz eğitimler İHA-0 Ticari ve İHA-1 Ticari Ehliyetlerdir. Bunlar; faydalı yük ve kalkış ağırlıkları belli başlı olan cihazları ticari amaçlı kullanmamızı sağlamaktadır. İHA-0 dediğimiz ehliyet, 0 ila 4 kilo arasındaki hava araçlarını kapsamaktadır ve 2 günlük bir eğitim süreci vardır. İHA-1 Ticari ise 0 ila 25 kilo arasındaki hava araçlarını kapsamaktadır ve bunun 4 günlük bir eğitim süreci vardır. Bizim katılımcı kursiyer arkadaşlara vermek istediğimiz konu, her ne kadar bu çocukların bile kullanabileceği tarzda araçlar gibi gözükse de aslında çok ciddi derecede sağlık konusunda zarar verebilecek cihazlar olduğu, kaza/kırıma sebebiyet verecek hava araçlarıdır. Bu araçları yasal zorunluluklar kapsamında kullanmamız gerekmektedir. Bu durumları kursiyer arkadaşlarımıza düzgün bir şekilde iletiyoruz, bu bilgileri ömür boyu uygulamaları için detaylıca anlattığımızı düşünüyoruz. Başarılı olduğumuzu da düşünüyoruz. Aydın bölgesinde sıklıkla vereceğimiz eğitimler, geliştireceğimiz sistemlerle Aydın'a değer katacağımıza inanıyoruz" dedi.

Uzun yıllardır medya sektörünün içerisinde olduğunu ve gerek deniz altı gerekse karada birçok ekipman kullandığını söyleyen kursiyerlerden Emekli astsubay, fotoğraf sanatçısı Bilgisayar Mühendisi Kamil Okyay ise "Drone'lar artık günlük hayatımızın neredeyse birçok alanında varlar. Sağlıktan medyaya, ulaşımdan birçok alana kadar artık drone kullanmaya başladık. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, drone kullanımını yasal sınırlar içerisinde kontrol altına almak için bazı uygulamalar başlattı. Bu uygulamalardan bir tanesi de Ticari ve Amatör İnsansız Hava Aracı sertifikalarını vermek. Bende kurallara uygun olması açısından Drone kullanımında kanuni kurallar çerçevesinde hareket edebilmek adına İHA-1 Ticari Drone Ehliyeti için müracaat ettim. Burada iki günlük teorik eğitimlerin ardından güzel bir pratik eğitim yaptık. Bu eğitimlerin ardından sertifika ve ehliyet almaya hak kazanarak kursumuzu da tamamladık. Bundan sonra inşallah yasal sınırlar içerisinde daha bilinçli drone kullanmaya başlayacağız" dedi.

Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Denizli, Akademi Eğitmenlerinden Nusret Baykara, Aydın-Efeler Ziraat Odası Tarım Danışmanı Utku Saygılı ve Akademi Eğitmenlerinden İletişim Fakültesi Mezunu Sevim Ocak, eğitimle ilgili yaptıkları konuşmalarda eğitimlerin öneminden ve beklentilerinden söz etti.

Aydın'da ilk kez drone eğitimi verildi

Kaynak: İHA

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