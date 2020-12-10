Aydın'da ılık ve yağışlı hava etkili olacak
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Aydın'da ılık ve yağışlı hava etkili olacak

10.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:08
Aydın'da ılık ve yağışlı hava etkili olacak

Aydın'da bugünden itibaren ılık ve yağışlı havanın üç gün boyunca etkili olması beleniyor.

Aydın'da bugünden itibaren ılık ve yağışlı havanın üç gün boyunca etkili olması beleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Bölgemizin bugünden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan ılık ve yağışlı sistemlerin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta Salı (15.12.2020) gününe kadar aralıklarla yağmur ve sağanak, batı kesimlerimizde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların özellikle Kıyı Ege'de zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında bölge genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Aydın'ın üç gün boyunca aralıklı ve yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların 18 ila 19 dereceler arasında olması bekleniyor" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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