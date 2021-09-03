Aydın'da ilginç kömür pazarı
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Aydın'da ilginç kömür pazarı

Aydın'da ilginç kömür pazarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'da Eylül ayına girilmesi ile birlikte Efeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından il merkezinde kömür dağıtımı başladı.

Aydın'da Eylül ayına girilmesi ile birlikte Efeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından il merkezinde kömür dağıtımı başladı. Ancak görevlilerin kaloriferli ve doğalgazlı evlere bile kömür yardımı yapması hem tepkiye hem de değerinden ucuz kömür pazarı oluşmasına neden oldu.

Efeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dağıtılan kömürlerin, hiçbir inceleme ve araştırma yapılmadan evlere bırakıldığı görüldü. Listeler güncellenmeden, evlerin ve kişilerin durumları incelenmeden yapılan dağıtımlar ise halkın tepkisini çekmeye başladı. Aydın Efeler İlçe Merkezi'nde bugün yapılan dağıtımın ardından evleri kaloriferli ve doğalgazlı olan pek çok kişi ihtiyacı olmayan kömürleri değerinin altında evine bile almadan satmaya başladı.

"Devletin malını emanet gibi görmeliler"

Aydın'da kömür ve yardım dağıtımlarının bir düzene sokulmasını isteyen bazı vatandaşlar, ihtiyaç sahibi insanlara sahip çıkılmasına kesinlikle karşı olmadıklarını ancak devlet malının sorumsuzca dağıtılmasına karşı olduklarını belirterek "Bugün Efeler ilçe merkezinde bazı mahallelere kömür dağıtımı yapıldı. Kamyonetlerden bazı apartmanların önlerine indirilen kömürler aynı gece eve bile girmeden başka kişilere değerinin altında satılıyor. Çünkü yardım için kömür bırakılan kişinin oturduğu apartman kaloriferli veya doğalgazlı. Evlerin baca deliği bile yok. Öte yandan hem belediye hem kaymakamlık birbirinden habersiz yardım kömürü dağıttığında bu kömürler yine satılıyor" diyerek yetkilileri göreve davet ettiler. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da ilginç kömür pazarı - Haberler
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