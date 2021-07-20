Aydın'da il protokolü bayramlaştı
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Aydın'da il protokolü bayramlaştı

Aydın'da il protokolü bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı dolayısıyla Aydın il protokolü bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Aydın il protokolü bayramlaştı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, davetlilerin bayramını kutladı.

Bayramların önemine dikkati çeken Aksoy, "Bayramlar birbirimizi daha da iyi anlayacağımız, birbirimize karşı sevgi ve saygının daha üst noktada olması gereken, küskünlüklerimizi bir kenara bırakarak birbirimize daha sıkı sarılacağımız günlerdir." dedi.

Programa AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Aydın'da il protokolü bayramlaştı
Aydın'da il protokolü bayramlaştı
Aydın'da il protokolü bayramlaştı
Aydın'da il protokolü bayramlaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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