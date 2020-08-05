Aydın'da 'İl İstihdam Kurulu' toplantısı yapıldı
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Aydın'da 'İl İstihdam Kurulu' toplantısı yapıldı

Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Aydın'da 'İl İstihdam Kurulu' toplantısı yapıldı
05.08.2020 12:38 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:41

Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Aydın'ın, işgücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen toplantı, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un engelli ve eski hükümlülere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İŞKUR Aydın'ın Türkiye 3'üncüsü olduğunu ifade ederek, "İstihdam konusu tüm ülkelerin en önemli konularının başında gelmektedir. Ülkemizde de istihdamla ilgili en önemli kurumlarımızın başında da Türkiye İş Kurumu geliyor. İş arayanla eleman arayanların ortak bir noktada buluşmalarını sağlayan, kalifiye eleman yetiştirilmesi konusunda çeşitli programlarla birçok faaliyeti olan İŞKUR Türkiye geneli olduğu gibi Aydın'da da önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Özellikle engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak İŞKUR il müdürlüğümüzün yaptığı önemli çalışmalar var. Bu konuda Aydın Türkiye üçüncüsü olan bir konumda" dedi.

İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, "Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce yapılan saha çalışmaları ile uyumlu SGK Nisan 2020 verileri incelendiğinde ilimizde toplamda 26 bin 875 özel iş yerinin 145 bin 385 çalışanı vardır. 0-9 arası çalışanı olan iş yeri sayısı 24 bin 416'dır. 10 ve üzeri çalışanı olan iş yeri sayısı 2 bin 459'dur. Bu iş yerlerinden 10-49 arası çalışanı olan iş yeri sayısı 2 bin 119, 50 ve üzeri çalışanı olan iş yeri sayısı ise 340'dır. Söz konusu verilere taşerondan kadroya geçen kamu kurumlarının şirketlerinde ve belediye şirketlerinde 4/a sigortalı olarak çalışan işçiler dahil edilmiştir" dedi.

"14 bin 423 kişi işe yerleştirildi"

Aydın Denizli ve Muğla bölgesinde Nisan 2020 tarihinde en son açıklanan TÜİK verilere göre 14 bin 423 kişinin işe yerleştirildiğini belirten Terzi, "TÜİK'in en son açıkladığı verilere göre, Aydın, Denizli ve Muğla bölgesinde 2019 yılında iş gücüne katılma oranı yüzde 56,4 olurken, istihdam oranı yüzde 51,2 ve işsizlik oranı yüzde 9,2'dir. 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde kurumumuza kayıtlı özel sektör iş yerlerinin tamamında toplam 10 bin 360 açık iş alınmıştır. Aynı dönemde kurumumuza 15 bin 213'ü erkek, 18 bin 50'si kadın olmak üzere toplamda 33 bin 263 kişi başvururken, 14 bin 349 normal ve 74 engelli vatandaşımız olmak üzere toplamda 14 bin 423 kişi işe yerleştirilmiştir" diye konuştu.

Aktif İşgücü Programları ile ilgili bilgiler veren Terzi, "Aydın ilinde 2020 Ocak-Temmuz döneminde düzenlenen Aktif İşgücü Programlarımızla 19 adet meslek edindirme kursundan 382 kişi, 945 adet İşbaşı Eğitim Programımızdan 2 bin 746 kişi olmak üzere toplamda 964 adet kurs ve programdan 3 bin 128 kişi faydalanmıştır. 35 adet Toplum Yararına Programdan ise toplam bin 100 kişi faydalandı" ifadelerini kullandı.

"Kısa çalışma ödeneğinden 30 bin 76 kişi faydalandı"

İŞKUR İl Müdürü Terzi son olarak Aydın'da kısa çalışma ödeneğinden 30 bin 76 kişinin faydalandığını belirterek şunları söyledi;

"İşsizlik sigortası kapsamında ise Aydın İlinde işsizlik ödeneği alan 12 bin 5 kişi için 54.699.134,04 TL'lik ödeme yapıldı. Yarım çalışma ödeneğinden ise toplamda 110 kişi faydalanmış olup yapılan ödeme tutarı 314.926,53 TL, kısa çalışma ödeneğinden 30 bin 76 kişi faydalanmış olup 129.149.775 TL, nakdi ücret desteğinden de 17 bin 555 kişi faydalanmış olup 28.372.679 TL ödeme yapılmıştır"

Toplantıya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan vekili Evrim Karakoz, İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi ve diğer kurul üyeleri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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