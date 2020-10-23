Aydın'da iki tır çarpıştı: 1 ölü
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Aydın'da iki tır çarpıştı: 1 ölü

23.10.2020 08:01 | Son Güncelleme: 23.10.2020 08:04
Aydın'da iki tır çarpıştı: 1 ölü

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Murat Öztürk idaresindeki 35 AFT 482 plakalı tır, Aydın-İzmir Otoyolu Kızılcepınar Mahallesi yakınlarında önünde seyreden Veysel Aydoğdu (45) yönetimindeki 48 EJ 184 plakalı tıra çarptı.

Tırda sıkışan Öztürk, hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu çıkarılarak Germencik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek şeritten işledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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