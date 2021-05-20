Aydın'da iki otomobilin çarpışmasıyla 2 kişi yaralandı
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Aydın'da iki otomobilin çarpışmasıyla 2 kişi yaralandı

Aydın'da iki otomobilin çarpışmasıyla 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazaya ait görüntüler, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazaya ait görüntüler, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Emre Yeroğlu'nun kullandığı 09 ACS 288 plakalı otomobil, Park Mahallesi Şehit Teğmen Şakir Cezayir Caddesi'nde Cengizhan Tavşan yönetimindeki 09 ABP 318 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yolun sağında duran Tavşan'ın, aracıyla karşı şeride geçip dönüş yapmak istediği esnada Yeroğlu'nun kullandığı otomobille çarpışması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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