Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
12.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:06
Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Yunus Artan idaresindeki 09 BT 049 plakalı otomobil ile İsa Keloğlu'un kullandığı 09 FU 141 plakalı otomobil, Ağaçlı Mahallesi'nde çarpıştı.
Yaralanan şoförler ile araçlarda bulunan Mustafa Keloğlu (5), Özgür Artan (36) ve Halil İbrahim Artan (1) ambulanslarla Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA