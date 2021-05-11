Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

T.F'nin kullandığı 34 LD 3510 plakalı otomobil ile M.A idaresindeki 34 CRK 481 plakalı otomobil, Aydın-İzmir kara yolu Bayındırlık Kavşağı'nda çarpıştı.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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