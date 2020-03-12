Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2'si çocuk 5 yaralı
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Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2'si çocuk 5 yaralı

Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2'si çocuk 5 yaralıAYDIN'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

12.03.2020 23:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:12
Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2'si çocuk 5 yaralı

Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2'si çocuk 5 yaralı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ağaçlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ağaçlı Mahallesi'nden Söke istikametine giden Yunus Artan yönetimindeki 09 BT 049 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İsa Keloğlu yönetimindeki 09 FU 141 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. şerit ihlali sonucu meydana gelen kazada Yunus Artan ve yanındaki 1 yaşındaki Halil İbrahim Artan ile diğer otomobil sürücü İsa Keloğlu ve araçta bulunan Özgür Keloğlu ile 5 yaşındaki Mustafa Keloğlu yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonucu otomobiller kullanılmaz hale gelirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2'si çocuk 5 yaralı

Kaynak: DHA

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Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2'si çocuk 5 yaralı

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