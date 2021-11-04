Aydın'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki motosikletin çarpışması 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde iki motosikletin çarpışması 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Süleyman Karadağ (70) yönetimindeki 09 AZE 315 plakalı motosiklet, Doğu Çevre Bulvarı'nda ters yöne gittiği sırada Emre Dik (19) idaresindeki 09 LB 542 plakalı motosikletle çarpıştı.
Motosikletlerden yola düşen iki sürücü de yaralandı.
Kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Atatürk Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Karadağ, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen Emre Dik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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