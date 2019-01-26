Aydın'da İki Minibüs Çarpıştı: 7 Yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, yolcu ve servis minibüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Yorulmaz yönetimindeki 09 M 2837 plakalı yolcu minibüsü, Aydın-İzmir kara yolunun Vergi Dairesi geçidinde Ali Yılmaz idaresindeki 09 P 5145 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçtikten sonra durabilen minibüsün şoförü Ömer Yorulmaz ve 5 yolcu ile diğer minibüsün sürücüsü Ali Yılmaz yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılardan 5'ini Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 kişi ise kendi imkanlarıyla Söke Devlet Hastanesine gitti.

Kaynak: AA