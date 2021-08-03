Aydın'da iki ilçede orman yangını çıktı
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Aydın'da iki ilçede orman yangını çıktı

Aydın'da iki ilçede orman yangını çıktı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Bozdoğan ve Karacasu ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Aydın'ın Bozdoğan ve Karacasu ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliğine bildirdi.

Yangın, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve Bozdoğan Belediyesine ait iş makineleriyle söndürülmeye çalışılıyor.

Karacasu ilçesindeki Alemler Mahallesi Karıncalı Dağı eteklerindeki ormanlık alanda çıkan yangına da orman işletme ve itfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahale ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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