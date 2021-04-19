Aydın'da iki hayvansever, yaralıyken sahiplenip hayata bağladıkları tavşan "Zulu"nun hikayesini anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da iki hayvansever, yaralıyken sahiplenip hayata bağladıkları tavşan "Zulu"nun hikayesini anlattı

Aydın'da iki hayvansever, yaralıyken sahiplenip hayata bağladıkları tavşan 'Zulu'nun hikayesini anlattı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Kültür Sanat

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki arkadaş, laboratuvar ortamında kullanıldığı iddia edilen, kulakları kesilmiş ve 2 ayağında hasar oluşmuş tavşanı sahiplenerek yaşama bağladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki arkadaş, laboratuvar ortamında kullanıldığı iddia edilen, kulakları kesilmiş ve 2 ayağında hasar oluşmuş tavşanı sahiplenerek yaşama bağladı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir seramik atölyesinde çalışan Sema Ayhan Gökçen ve Pelin Zorlukol, bir arkadaşları aracılığıyla tavşanı 4 yıl önce sahiplendi.

Kulakları kesilmiş, 2 ayağında ve vücudunun birçok bölgesinde hasar oluşmuş hayvanı tedavi ettiren Gökçen ve Zorlukol, tavşana "Zulu" adını verdi.

Tavşanın, atölyenin bahçesinde kedi, köpek, tavuk ve horozun bulunduğu alanda oynaması renkli görüntüler oluşturuyor.

Gazetecilere açıklama yapan Zorlukol, hayvanı aldıklarında çok ürkek olduğunu ve yanına yaklaştırmadığını söyledi.

Zorlukol, "İnsanlardan ve tüm canlılardan çok korkuyordu. Yaralarını tedavisini yapmak bile çok zorluydu. Gergin bir yapısı vardı. Rehabilite sürecinde bize alıştı. Artık bahçede ön ayakları zorlasa da yürüyebiliyor. Şu anda hayatından memnun durumda. Şu anda tek yapamadığı hareket toprağı kazma hareketi." dedi.

Gökçen ise laboratuvar ortamında kullanılan birçok hayvanda böyle üzüntü verici sonuçlar ortaya çıktığını belirterek, "Zulu kurtuldu ama onun gibi binlerce hayvan var. Deney yerine farklı metotlar var ve bunların başarıldığını biliyorum. Etik seçimler yapabiliriz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar Faik Öztrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Burcu Biricik Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Muslera Fatih Terim Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aydın'da iki hayvansever, yaralıyken sahiplenip hayata bağladıkları tavşan "Zulu"nun hikayesini anlattı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 19:49:35. #1.14#

title