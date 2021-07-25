Aydın'da iki gün önce boğulma tehlikesi yaşayan çocuk hayatını kaybetti
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir otelin havuzunda boğulan çocuk hayatını kaybetti.
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir otelin havuzunda boğulan çocuk hayatını kaybetti.
A.E. (6) 23 Temmuz'da Ovaeymir Mahallesi'ndeki bir otelin havuzunda boğulma tehlikesi yaşadı.
112 Acil Servis ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, tedaviye rağmen vefat etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun