Aydın'da iki gün önce boğulma tehlikesi yaşayan çocuk hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da iki gün önce boğulma tehlikesi yaşayan çocuk hayatını kaybetti

Aydın'da iki gün önce boğulma tehlikesi yaşayan çocuk hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir otelin havuzunda boğulan çocuk hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir otelin havuzunda boğulan çocuk hayatını kaybetti.

A.E. (6) 23 Temmuz'da Ovaeymir Mahallesi'ndeki bir otelin havuzunda boğulma tehlikesi yaşadı.

112 Acil Servis ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, tedaviye rağmen vefat etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

Kuşadası'nda büyük rezalet! Patlayan lağım denize girenlerin üzerine aktı
Kuşadası'nda büyük rezalet! Patlayan lağım denize girenlerin üzerine aktı
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Yener Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Diego Balotelli Aytaç Kara Serdar Aziz Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da iki gün önce boğulma tehlikesi yaşayan çocuk hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 13:35:28. #1.14#

title