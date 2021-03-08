Aydın'da iki grup arasındaki kavgada 7 kişi yaralandı
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Aydın'da iki grup arasındaki kavgada 7 kişi yaralandı

08.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:32
Aydın'da iki grup arasındaki kavgada 7 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şevketiye Mahallesi 250 Sokakta, B.K, B.İ, R.V.A.B. ile K.K, A.K. ve A.A arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 7 kişi darp sonucu hafif yaralandı.

Yaralılardan 5'i Çine Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer 2 yaralının tedavileri farklı hastanelerde sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

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