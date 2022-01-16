Aydın'da iki grup arasında silahlı kavga: 8 yaralı - Haberler
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Aydın'da iki grup arasında silahlı kavga: 8 yaralı

Aydın'da iki grup arasında silahlı kavga: 8 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

EFELER, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, olaya karışan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Cuma Mahallesi 203 sokakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu saçmaların isabet ettiği 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu olay daha büyümeden önlendi. Yaralanan 8 kişi ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir pompalı tüfeğin ele geçirildiği olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.


Aydın'da iki grup arasında silahlı kavga: 8 yaralı

Aydın'da iki grup arasında silahlı kavga: 8 yaralı

Aydın'da iki grup arasında silahlı kavga: 8 yaralı

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AYDIN'ın Efeler ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

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