Aydın'da iki evde çıkan yangın söndürüldü
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Aydın'da iki evde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde iki evde çıkan yangın söndürüldü.

Aydın'da iki evde çıkan yangın söndürüldü
04.07.2020 18:15 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:14

Aydın'ın İncirliova ilçesinde iki evde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde Mehmet Şen'e ait evde yangın çıktığını gören komşuları itfaiyeye haber verdi

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında eşyalar ve evin çatı kısmı zarar gördü.

Gerenkova Mahallesi'nde Burhan Kaya'ya ait evde çıkan yangında da hasar oluştu.

Kaynak: AA

Manşet

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