Aydın'da iki ayrı operasyonda 58 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da iki ayrı operasyonda 58 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyonda 58 düzensiz göçmen yakalandı.

26.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:14
Aydın'da iki ayrı operasyonda 58 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyonda 58 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Aydın ili Didim ilçesi açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durdurularak içerisindeki 35 Somali, 13 Suriye ve 8 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 58 düzensiz göçmen yakalandı. 24 erkek, 20 kadın ve 14 çocuktan oluşan düzensiz göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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