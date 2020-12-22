Aydın'da iki aile arasındaki sopalı kavgada 6 kişi yaralandı
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Aydın'da iki aile arasındaki sopalı kavgada 6 kişi yaralandı

22.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:16
Aydın'da iki aile arasındaki sopalı kavgada 6 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi 372 Sokakta aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.D, E.D, N.D, A.K, G.K ve M.K. aldıkları sopa darbeleriyle yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaralıları Çine Devlet Hastanesine götürdü.

Ayakta tedavileri yapılan yaralılar taburcu edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 15:20:46. #1.15#
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