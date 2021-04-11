Aydın'da iki aile arasındaki kavgada kadın zanlı tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'ın İncirliova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada kadın şüpheli tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada kadın şüpheli tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Hürriyet Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.G, D.G'yi bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan kadın yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
M.G. ekiplerce gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol