İki aile arasında çıkan kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İki aile arasında çıkan kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

10.12.2020 21:05 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:22

Aydın'ın Çine ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şevketiye Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerini kürek ve sopalarla yaraladı. Kavgada, İpek Akbal (8) ile babası Hüseyin Akbal, Mehmet Taştan (21) ile babası Erdoğan Taştan (49) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Çine Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Mehmet ve Erdoğan Taştan Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olay bölgesindeki tespit ettiği sopa, kürek ve silaha el koydu.

İki aile arasında çıkan kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
İki aile arasında çıkan kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
İki aile arasında çıkan kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
İki aile arasında çıkan kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

İlgili Haberler

İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 13 kişi gözaltına alındı
İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 13 kişi gözaltına alındı
Borç meselesinden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Borç meselesinden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Sakarya'da fındık deposunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sakarya'da fındık deposunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Mehmet Ersoy Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Cemal Hünal Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Pierre Webo Abdullah Avcı Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İki aile arasında çıkan kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 21:22:13. #1.15#
title