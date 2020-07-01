Aydın'da ikamet yangını, Çelik Ailesi yangından sonra evsiz kaldı
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Aydın'da ikamet yangını, Çelik Ailesi yangından sonra evsiz kaldı

Aydın'da sabaha karşı meydana gelen ikamet yangınında canlarını zor kurtaran Çelik Ailesi yangından sonra evsiz kaldı.

Aydın'da ikamet yangını, Çelik Ailesi yangından sonra evsiz kaldı
01.07.2020 12:53 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:57

Aydın'da sabaha karşı meydana gelen ikamet yangınında canlarını zor kurtaran Çelik Ailesi yangından sonra evsiz kaldı. Üstlerinde kalan kıyafetle yakınlarının evine sığınan aile, yetkililerden yardım bekliyor.

Aydın Efeler ilçe merkezi Efeler Mahallesi Köroğlu Caddesi üzerinde bulunan bir binanın en üst katında oturan Ömer Çelik'in ikametinde sabaha karşı saat 04: 00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangından canlarını zor kurtardıklarını belirten Ömer Çelik, "Gece 04: 00 sıralarında salondan bir yanık kokusu gelince evi kontrol ettim. Elektrik prizinin altındaki kanepenin yandığını görünce önce uykuda olan 3 yaşındaki kızım ile Eşim Zeliha Çelik'i uyandırıp evden dışarı çıkardım. Daha sonra tekrar eve girip yangına müdahale ettim ama alevler her yeri sardığı için söndürmek mümkün olmadı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Ancak evimizde ne varsa yandı. Yangından sonra yakınlarımızın evine sığındık ama bundan sonra ne yapacağımızı bilemiyoruz" diyerek eşya alacak gücünün de olmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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