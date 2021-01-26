Aydın'da ihtiyaç sahibi 180 öğrenciye tablet
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Aydın'da ihtiyaç sahibi 180 öğrenciye tablet

26.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:39
Aydın'da ihtiyaç sahibi 180 öğrenciye tablet

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince ihtiyaç sahibi öğrenciler için gönderilen 180 tablet, Aydın'da İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince ihtiyaç sahibi öğrenciler için gönderilen 180 tablet, Aydın'da İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Tabletlerin teslimi için Aydın Valiliği toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Hüseyin Aksoy, TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde tablet bilgisayarların alındığını söyledi.

Aydın Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Sanayi Odasına teşekkür eden Aksoy, "Eğitimde el ele vererek var olan sorunları aşma noktasında güzel bir çalışma oldu. Aydın genelinde de eğitimde herhangi bir sorun yaşanmaması adına Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çalışmalarını koordine ederek belirli bir aşamaya kadar getirdik. Temennimiz çocuklarımızın eğitimden yoksun kalmamaları ve çalışmalarını en ileri noktaya taşımalarıdır. Bugün yapacağımız bu katkılar da ihtiyaç sahibi olan tableti olmayan öğrencilerimize Milli Eğitim Müdürlüğümüzün belirleyeceği kriterler çerçevesinde dağıtımları gerçekleştirilecektir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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