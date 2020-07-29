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Aydın'da ihracat yüzde 26, ithalat ise yüzde 53,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı, Haziran ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı.

Aydın'da ihracat yüzde 26, ithalat ise yüzde 53,3 arttı
29.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:10

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı, Haziran ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu verilere göre, Aydın'da ihracat yüzde 26, ithalat ise yüzde 53,3 arttı

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın'da genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 26,0, ithalat yüzde 53,3 arttı. İhracat 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,0 artarak 55 milyon 979 bin dolar, ithalat ise yüzde 53,3 artarak 22 milyon 92 bin dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 22'inci il olurken ithalatta ise 27'inci sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Haziran ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 69,41 (38 milyon 856 bin dolar) oldu. Ardından gelen madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 20,31 (11 milyon 367 bin dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 10,27 (5 milyon 750 bin dolar) oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Haziran ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 80,84 (17 milyon 859 bin dolar) oldu. Ardından gelen madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 12,57 (2 milyon 776 bin dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 6,56 (1 milyon 448 bin dolar) oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu

Aydın'dan, 2020 yılı Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 7 milyon 583 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya'yı 5 milyon 837 bin dolar ile İspanya ve 4 milyon 109 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu

Aydın'a, 2020 yılı Haziran ayında en fazla ithalat Çin'den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 6 milyon 287 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin'i sırasıyla 1 milyon 837 bin dolar ile Almanya ve 1 milyon 653 bin dolar ile Ukrayna izledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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