Aydın'da içinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalan 2 zanlı tutuklandı
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Aydın'da içinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalan 2 zanlı tutuklandı

Aydın'da içinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalan 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evden içinde yaklaşık 17 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evden içinde yaklaşık 17 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evden çelik kasa çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin, çelik kasayı, ticari taksiye koyarak götürdüğünü tespit etti.

Düzenlenen operasyonla şüpheliler O.A. ve F.B. yakalandı. Çelik kasa açılmış ele geçirilirken, ziynet eşyaları ise bulunamadı.

Şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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