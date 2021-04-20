İç çamaşırına uyuşturucu saklayan kadın tutuklandı
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İç çamaşırına uyuşturucu saklayan kadın tutuklandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde üzerinde arama yapılan kişinin iç çamaşırına gizlenmiş 680 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde üzerinde arama yapılan kişinin iç çamaşırına gizlenmiş 680 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste bulunan ve durumundan şüphelenilen kadının üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırına gizlenmiş 680 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilen K.G'nin sahte kimlik taşıdığı da öğrenildi.

Gözaltına alınan K.G, işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

İç çamaşırına uyuşturucu saklayan kadın tutuklandı
İç çamaşırına uyuşturucu saklayan kadın tutuklandı
İç çamaşırına uyuşturucu saklayan kadın tutuklandı
İç çamaşırına uyuşturucu saklayan kadın tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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