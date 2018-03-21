Aydın'da "Huzur" Operasyonu

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik "huzur" operasyonunda 85 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanması için 358 personel, eğitimli köpekler ile dronenin kullandığı operasyon düzenledi.

Önceden tespit edilen adresler ile yollarda kontrol noktası oluşturan ekipler, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 85 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden 4'ünün Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında arandığı öğrenildi.

Eğitimli köpekler Uçuk ile Elbet'in kullanıldığı aramalarda bir miktar esrar ve metamfetamin ile yasak yayın organlarına ait dokümanlar ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.