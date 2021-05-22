Aydın'da husumetli iki grup arasında silahla kavga: 2 yaralı
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Aydın'da husumetli iki grup arasında silahla kavga: 2 yaralı

Aydın'da husumetli iki grup arasında silahla kavga: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, husumetli 2 grup arasında çiğ köftecide çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, husumetli 2 grup arasında çiğ köftecide çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli yakalandı. 

Olay, saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Sandıklı yol kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 09 AAJ 763 plakalı otomobille çiğ köfteciye gelen Bekir B., Ayhan B. ve Erol B., dükkanda çalışan ve husumetlisi olduğu öğrenilen Okan Ş. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Okan Ş. darbedildi. Olayı duyan Okan Ş.'nin kardeşleri Mesut Ş. ve Asil Ş. pompalı tüfekle çiğ köftecinin önünde gelerek kardeşlerini darbeden Bekir B. ve Ayhan B.'ye ateş etti, ardından olay yerinden kaçtı. 2 kişi tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan Bekir B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, Ayhan B.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayın ardından kayıplara karışan  Mesut Ş. ve Asil Ş. polis ekiplerince kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 


Aydın'da husumetli iki grup arasında silahla kavga: 2 yaralı
Aydın'da husumetli iki grup arasında silahla kavga: 2 yaralı
Aydın'da husumetli iki grup arasında silahla kavga: 2 yaralı
Aydın'da husumetli iki grup arasında silahla kavga: 2 yaralı
Aydın'da husumetli iki grup arasında silahla kavga: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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