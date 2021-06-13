AYDIN'DA HURDACIDA YANGIN
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AYDIN'DA HURDACIDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir hurdacıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir hurdacıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yeni Sanayi Mahallesi 34. Sokak'ta bulunan Murat ve Ali Şabablı'ya ait hurdacıdaki plastik atıklar, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bölgeden yoğun dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar yangını, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Bu arada elektrik dağıtım şirketi de ana hat elektrik bağlantısını keserek işyerine giden akımı durdurdu. İtfaiyenin 2 saatlik çabası sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

AYDIN'DA HURDACIDA YANGIN
AYDIN'DA HURDACIDA YANGIN
AYDIN'DA HURDACIDA YANGIN
AYDIN'DA HURDACIDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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