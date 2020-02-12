Aydın'da horoz dövüşü operasyonunda 29 kişi yakalandı

12.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:16

Aydın'ın İncirliova ilçesinde horoz dövüşü yaptırarak bahis oynattığı öne sürülen dernek başkanı B.Ş. ile horoz dövüştürdüğü öne sürülen 28 kişiye işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine İncirliova Kümes Hayvanları Yetiştirme ve Koruma Derneği Başkanı B.Ş'ye ait olduğu belirtilen Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 horoza el konuldu. 1 hassas terazi ele geçirildi.

Horoz dövüştürerek bahis oynadıkları öne sürülen 28 kişiye para cezası kesildi. Dernek Başkanı B.Ş. hakkında ise "kumar oynatmak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Horozlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA