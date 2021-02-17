Aydın'da horoz dövüştüren 27 kişiye 121 bin lira para cezası

Aydın'ın Germencik ilçesinde horoz dövüştürdükleri tespit edilen 27 kişiye 121 bin 122 lira idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde horoz dövüştürdükleri tespit edilen 27 kişiye 121 bin 122 lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine bir depoya operasyon düzenledi.

Horoz dövüştürenlere suçüstü yapılan baskında 27 kişiye Kabahatler Kanunu ile Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 121 bin 122 lira idari para cezası uygulandı, depo sahibi N.A hakkında adli işlem başlatıldı.

Depoda bulunan 5 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık