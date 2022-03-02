Hırsızlıktan aranan şüpheli, tutuklandı - Haberler

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Hırsızlıktan aranan şüpheli, tutuklandı

AA, Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İNCİRLİOVA, AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, Acarlar Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri at arabasındaki kişiyi durdu.

Yapılan sorgulamada hırsızlık suçundan arandığı belirlenen A.K. (20) gözaltına alındı. At arabasında bulunan, güvenlik kamerası, tava ve 25 kilogramlık demir malzemenin de farklı iş yerlerinden çalındığı tespit edildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Hırsızlıktan aranan şüpheli, tutuklandı

Hırsızlıktan aranan şüpheli, tutuklandı

Hırsızlıktan aranan şüpheli, tutuklandı

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İncirliova, Hisarcık, Aydın, Güncel, Haberler

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