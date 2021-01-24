Aydın'da hırsızlık şüphelisi iki kişi yakalandı
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Aydın'da hırsızlık şüphelisi iki kişi yakalandı

24.01.2021 09:07 | Son Güncelleme: 24.01.2021 09:10
Aydın'da hırsızlık şüphelisi iki kişi yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Şeref Sokak'taki inşaattan malzemelerinin çalındığını gören Ç.İ, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu E.U. ve S.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. tutuklandı, E.U. ise savcılıkça serbest bırakıldı.

S.A'nın hırsızlık, kadına yönelik şiddet, dolandırıcılık, yaralama gibi 35 ayrı suçtan dosyasının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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