Aydın'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir tırdan akü çaldığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir tırdan akü çaldığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereağzı Mahallesi'ndeki bir tırdan 2 akünün çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin H.A, A.A, ve E.A. olduğunu tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol