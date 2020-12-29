Aydın'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı
29.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:49
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir tırdan akü çaldığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir tırdan akü çaldığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereağzı Mahallesi'ndeki bir tırdan 2 akünün çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin H.A, A.A, ve E.A. olduğunu tespit etti.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol