Aydın'da hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aydın'da hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

14.12.2020 22:31 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:34
Aydın'da hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede dün bir oto aksesuar dükkanının kasasından 30 bin lirayı çaldığı iddia edilen şüpheliler, polisin kamera kayıtlarını incelemesi sonucu tespit edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik takibe alınan şüpheliler, bugün akşam saatlerinde 09 ADD 351 plakalı otomobille Nazilli istikametine doğru seyir haline geçti.

Şehrin giriş noktalarında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, aracı Sanayi Kavşağı'nda durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobille kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonunda şüpheliler otomobili terk ederek kaçtı. Polis silahla havaya ateş açarak kaçmaya çalışan ikisi kadın 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, otomobilin de çalıntı olduğunu tespit etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

İlgili Haberler

Polisten kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
Polisten kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
59 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonucu yakalandı
59 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonucu yakalandı
Çalıntı otomobille polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı(2)
Çalıntı otomobille polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı(2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Ayşegül Yıldız Haluk Bilginer Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Ersun Yanal Kylian Mbappe Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Çocuk İzmir Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 22:34:31. #1.14#
title