Aydın'da hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede dün bir oto aksesuar dükkanının kasasından 30 bin lirayı çaldığı iddia edilen şüpheliler, polisin kamera kayıtlarını incelemesi sonucu tespit edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik takibe alınan şüpheliler, bugün akşam saatlerinde 09 ADD 351 plakalı otomobille Nazilli istikametine doğru seyir haline geçti.

Şehrin giriş noktalarında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, aracı Sanayi Kavşağı'nda durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobille kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonunda şüpheliler otomobili terk ederek kaçtı. Polis silahla havaya ateş açarak kaçmaya çalışan ikisi kadın 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, otomobilin de çalıntı olduğunu tespit etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun